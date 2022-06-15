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هذا هو مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب  

الشروق أونلاين
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هذا هو مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب  
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مصطفى حيداوي

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، مصطفى حيداوي رئيسا للمجلس الأعلى للشباب.

ومصطفى حيداوي هو ناشط جمعوي من ولاية أدرار، وقد شغل منصب مدير الاتصال بالديوان الوطني للحج والعمرة لعدّة سنوات.

واستحدث المجلس الأعلى للشباب، وهو هيئة استشارية تتبع لرئاسة الجمهورية، بموجب  مرسوم رئاسي في 27 أكتوبر 2021.

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