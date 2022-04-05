هذا هو مصير بلماضي على رأس الخضر.. وبقاؤه مطلب جماهيري

مرتبط بما ستسفر عنه انتخابات الفاف

لم يسبق ونال مدرب آخر سابقا الدعم الجماهيري مثل الذي ناله وما زال يحظى به جمال بلماضي، حيث يرغب الجزائريون في بقائه على رأس تشكيلة “محاربي الصحراء” في الفترة القادمة.

وبالرغم من خيبة “الكان” ونكسة الإقصاء من المونديال، ما تزال الجماهير الجزائرية متمسكة بـ”وزير السعادة”، الذي فضّل التريث قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن بقائه من عدمه مدربا للمنتخب الوطني.

وتبقى الأصداء تتضارب لحد الآن حول مستقبل الناخب الوطني جمال بلماضي، ما بين مؤكدة باستمراره على رأس العارضة الفنية للخضر وأخرى ترجح مغادرته الحلبة، وهذا بعد فشله في تحقيق حلم الملايين وقيادة كتيبة المحاربين إلى الأراضي القطرية للمشاركة في العرس الكروي العالمي.

وتتأرجح التقارير الصحفية ما بين الأسباب التي تشجعه على البقاء والتي قد تدفعه للمغادرة، وهذا وفق الأجواء وما تحمله التغييرات التي سيعرفها الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، ببقاء شرف الدين عمارة على رأس الهيئة الكروية أو انتخاب رئيس جديد.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي أعلن خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة العودة أمام الكاميرون، بعد خيبة الإقصاء، منح نفسه فترة تفكير قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالاستمرار مع المنتخب الوطني أو الرحيل.

ولعل من أهم الأسباب التي تجعل بلماضي يتريث وعدم التسرع قبل اتخاذ قراره النهائي بخصوص مستقبله مع الخضر، هي علاقته المتينة التي تربطه بالجماهير الرياضية والشعب الجزائري عموما، والتي كانت دائما المحفز الأول بالنسبة له لرفع التحدي وقيادة المنتخب الوطني نحو التألق في سماء الكرة الإفريقية والعالمية.

ويدرك المدرب الوطني أنه ما زال يحظى بثقة الجماهير الجزائرية، وهذا بالرغم من فشله في تأهيل المنتخب الوطني إلى كاس العالم، وهو ما قد يقنعه بالبقاء ومواصلة مهمته مع كتيبة المحاربين، في وقت أن رهان رفع التحدي من جديد ورغبته في عدم الخروج من الباب الضيق قد تجعله يوافق على تمديد بقائه مع المنتخب الوطني لفترة أخرى.

إلى ذلك، لا يحبّذ بلماضي شعور ترك المنتخب الوطني قبل مواعيد مهمة تنتظره بعد أقل من شهرين، بانطلاق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكاميرون مطلع شهر جوان المقبل.

يذكر أن جمال بلماضي كان بدأ مغامرته مع “الخضر” خلال في 2018، فيما يرتبط بعقد مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمتد حتى نهاية العام الحالي.