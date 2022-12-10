-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو مصير بلماضي واللاعبين الجدد وملف “كان” 2025

علي بهلولي
  • 404
  • 0
هذا هو مصير بلماضي واللاعبين الجدد وملف “كان” 2025
ح.م
جمال بلماضي

تطرّق مدير الإعلام بِالاتحاد الجزائري لِكرة القدم عبود صالح باي إلى عدّة نقاط، لها صلة بِالناخب الوطني جمال بلماضي و”الخضر” وأمور أخرى.

ومعلوم أن عقد جمال بلماضي مع “الفاف” لِتدريب المنتخب الوطني بدأ في صيف 2018، وتنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر الحالي.

وقال عبود صالح باي بِخصوص منصب الناخب الوطني، إن كلّ ما يحوزه من معلومات هو أن بلماضي يرغب في مواصلة العمل، مثلما يأمل رئيس اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف في تجديد العقد.

وعن الأهداف المستقبلية لـ “محاربي الصّحراء”، قال مسؤول خلية الإعلام بـ “الفاف”، في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع قناة “الجزيرة” القطرية ونشرت تفاصيلها، السبت. إن السقف يبقى عاليا، وهو لعب الأدوار الطلائعية في كأسَي أمم إفريقيا 2024 (نسخة كوت ديفوار) و2025، وبلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وعن استقدام لاعبين جدد يُقدّمون الإضافة الفنية اللازمة، قال عبود صالح باي إن الأمور ليست هيّنة كما يظنّه الجمهور. وأوضح أن الجزء الكبير من المسؤولية يبقى على عاتق أولياء اللاعبين المُغتربين. وذكر بعض الأسماء – على سبيل المثال وليس الحصر – مُمثّلة في: حسام عوار (24 سنة) متوسّط ميدان أولمبيك ليون الفرنسي، وريان آيت نوري (21 سنة) مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، والمهاجم مايكل أوليز (20 سنة) المُحترف بِنادي كريستال بالاس من “البريمرليغ”.

ويؤكّد مُمثّل “الفاف” إن هيئة الرئيس جهيد زفيزف بِصدد تقديم ملف قوي لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (آخر أجل حُدّد بِتاريخ الـ 16 من ديسمبر الحالي)، مُشيرا إلى الملاعب الجديدة الفخمة والعصرية (وهران، براقي، الدويرة، تيزي وزو)، التي تُعدّ أحد الأوراق الرّابحة. وأضاف عبود صالح باي بِأن تنظيم بلادنا للبطولة القارّية لِفئة المحلّيين، ما بين جانفي وفيفري 2023، سَيُبرهن لِمسؤولي “الكاف” قدرة الجزائر الفائقة على إقامة كبرى التظاهرات الرياضية.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: العلاقة ساءت بين مدرب الكاميرون وحارسه أونانا

بِالفيديو: العلاقة ساءت بين مدرب الكاميرون وحارسه أونانا

بن سبعيني على وشك إبرام صفقة الانتقال إلى هذا النادي

بن سبعيني على وشك إبرام صفقة الانتقال إلى هذا النادي

بطل العالم على بُعد مُقابلتَين فقط من الاحتفاظ بِلقبه

بطل العالم على بُعد مُقابلتَين فقط من الاحتفاظ بِلقبه

الحكام الجزائريون يحضرون هذه المواجهة المونديالية

الحكام الجزائريون يحضرون هذه المواجهة المونديالية

صحيفة برتغالية: كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة المونديال

صحيفة برتغالية: كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة المونديال

 “الجزائر” تغيب عن المنتدى العالمي الثالث للملاكمة بدبي

 “الجزائر” تغيب عن المنتدى العالمي الثالث للملاكمة بدبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد