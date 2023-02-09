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رياضة

هذا هو مصير جزائريي البطولة التركية بعد الزلزال

علي بهلولي
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هذا هو مصير جزائريي البطولة التركية بعد الزلزال
ح.م

تعرّف اللاعبون الجزائريون في البطولة التركية، الخميس، على مصير المنافسة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلد.

وينشط في البطولة التركية لاعبون جزائريون أمثال أحمد توبة ورشيد غزال وسفيان فغولي وزين الدين فرحات وحسام الدين غشة والمُغترب مهدي بوجمعة.

وكان تاريخ الأحد الماضي آخر موعد لِنشاطات البطولة التركية، بِإجراء مقابلات الجولة الـ 23.

وعقد رئيس اتحاد تركيا لِكرة القدم محمد بويوكسكي، الخميس، مؤتمرا صحفيا نشرت تفاصيله الهيئة التي يُشرف عليها. وقال إن البطولة تأجّلت إلى تاريخ الـ 3 من مارس المقبل.

وأضاف أن إداراتيَ ناديَي هاتاي سبور وغازي عنتاب أبدتا رغبتَيهما في الانسحاب من البطولة، لكن القرار لم يُرسّم بعد. مُشيرا إلى إمكانية إنهاء المنافسة بـ 17 فريقا بدلا من 19 ناديا.

ويضمّ فريق هاتاي سبور في صفوفه متوسّط الميدان مهدي بوجمعة.

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