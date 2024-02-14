هذا هو مصير ديلور

طرأ مساء الأربعاء جديد، بِخصوص المشوار الرّياضي للاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

وكان المهاجم ديلور (32 سنة) قد فسخ في الأيّام القليلة الماضية عقده مع نادي أم صلال القطري، رغم أن المدّة كانت تنتهي في صيف 2025.

وقالت إدارة نادي أجاكسيو من القسم الثاني الفرنسي إن ديلور طلب منها السماح له بِإجراء الحصص المرانية، في المركز التدريبي لِفريقها الكروي.

وأضافت أنها وافقت على الطلب، ومنحته الضوء الأخضر لِإجراء التدريبات، التي سيشرع فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة.

لكن إدارة نادي أجاكسيو استطردت، وقالت إن ديلور لا يُمكنه الانضمام حاليا إلى فريقها الكروي.

وسبق لِأندي ديلور في بداية مشواره الرّياضي، تمثيل ألوان نادي أجاكسيو الفرنسي.

وتعني هذه الخطوة، أن أندي ديلور يُريد الاحتفاظ بِلياقته البدنية، على أمل خوض تجربة كروية جديدة لاحقا مع نادٍ آخر.