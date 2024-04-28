هذا هو مصير فريق المدرّب بوقرة

تعرّف المدرّب الجزائري مجيد بوقرة مساء الأحد، على مصير فريقه المرخية القطري لِكرة القدم.

وتعادل فريق المرخية بِهدف لِمثله مع الضّيف نادي أم صلال، في مباراة بِرسم الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر البطولة القطرية.

وشارك المدافع الجزائري عبد الغني لعلام أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80، تاركا فريقه المرخية متعادلا بِهدف لِمثله.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي أم صلال، دخل المدافع الجزائري المغترب نعيم العيدوني إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 71. بينما تابع مواطنه وزميله متوسّط الميدان والدولي السّابق فيكتور لكحل اللّقاء، من دكّة البدلاء.

وأنهى فريق المرخية مشواره في المرتبة الـ 11 وقبل الأخيرة.

وفقا للوائح المُنافسة، سيضطرّ فريق المدرّب مجيد بوقرة إلى خوض مواجهة السدّ، مع وصيف بطولة الدرجة الثانية. للبقاء في القسم الأوّل، أو النزول إلى القسم الثاني.

وهكذا سيلعب فريق المرخية لاحقا مع نادي الشحانية، ثاني ترتيب بطولة القسم الثاني.

للإشارة، فإن مجيد بوقرة استهلّ مهام تدريب فريق المرخية القطري في منتصف أكتوبر الماضي. بِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدّته في صيف 2026.