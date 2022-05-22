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رياضة

هذا هو مصير مباراة الكأس الممتازة

علي بهلولي
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هذا هو مصير مباراة الكأس الممتازة
احتفال لاعبي شباب بلوزداد بعد إحرازهم الكأس الممتازة لِعام 2020.

تأجّلت مباراة الكأس الممتازة إلى تاريخ لاحق، كما ذكرته رابطة الكرة المحترفة في بيان لها نشرته، الأحد.

وكان يُفترض تنظيم هذه المباراة بين فريقَي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، في الـ 17 من جوان المقبل.

وقالت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار إن قرار التأجيل اتُّخذ بِالتنسيق مع السلطات الرياضية، وأشارت إلى أن المنافسات ستتوقّف بعد إسدال ستار البطولة الوطنية، التي تبقّت منها أربع جولات.

وكان فريق شباب بلوزداد قد أحرز لقب البطولة الوطنية للموسم الماضي، فيما نالت شبيبة القبائل كأس الرابطة، المنافسة التي عوّضت تجميد مسابقة كأس الجمهورية مُؤقّتا (بِسبب الظرف الصحّي). وهو سبب إجراء مباراة الكأس الممتازة بين الفريقَين.

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