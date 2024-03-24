هذا هو مقدار زكاة الفطر لهذا العام 

أعلنت وزارة الشؤون الدينة والأوقاف، اليوم الأحد في بيان لها، عن تحديد زكاة الفطر لهذا العام بـ150 دج

ودعت الوزارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية للفتوى، “إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر لهذا العام، والتي قدرت بـ 150 دينارا جزائريا، وهي متوسط قيمة صاع (2) كلغ) من غالب قوت بلدنا”.

وتعلم وزارة الشؤون الدينية أنها كلفت الأئمة بالتعاون مع لجان الزكاة بالمساجد عبر الوطن -، بالشروع في جمعها ابتداء من منتصف شهر رمضان الفضيل على ألا توزع على مستحقيها إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.

كما تذكر الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغيرا أوكبيرا، غنيا أوفقيرا، ذكرا أو أنثى، يخرجها المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه.

وقد ذهب إلى جواز إخراجها نقدًا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو قول لأشهب وابن القاسم واختيار اللخمي من المالكية، ومذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري والبخاري، وقول ابن تيمية وبهذا أفتى علماء الجزائر، إذ يرى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدًا أنفع وأنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وهو ما لا يتحقق إلا بدفع القيمة.