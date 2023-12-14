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رياضة

هذا هو مقرّ تحضيرات مُنافسي “الخضر”

علي بهلولي
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هذا هو مقرّ تحضيرات مُنافسي “الخضر”
ح.م
منتخب موريتانيا في مباراة له شهر نوفمبر الماضي، بِرسم تصفيات مونديال 2026.

ضبط مُنافسو المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، آخر الترتيبات بِخصوص المعسكر الإعدادي الذي يسبق البطولة القارّية بِكوت ديفوار.

ومعلوم أن رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي يستهلّون المنافسة أمام أنغولا، في الـ 15 من جانفي المقبل، وبعد خمسة أيّام من ذلك يُواجهون بوكينا فاسو، وينتهي المطاف بِخوض لقاء موريتانيا في الـ 23 من الشهر ذاته.

وبرمج اتحادا الكرة الأنغولي والبوركينابي لِمنتخبَيهما الوطنيَين، تربّصا بِمدينة دبي الإماراتية.

أمّا اتحاد الكرة الموريتاني، فقد استقرّ على تونس مقرّا لِتحضيرات منتخب “المرابطين”، وذلك في فترة ما بين الـ 31 من ديسمبر الحالي والـ 11 من جانفي المقبل.

وتتخلّل المحطّة الإعدادية لِمنتخب موريتانيا، مواجهة ودّية أمام المُضيّف التونسي في الـ 6 من جانفي المقبل.

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التعليقات
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  • رياضي

    عجيب ان تختار انغولا وبوركينافاسو الاعداد في ( الامارات ) في نفس الفترة وهما يلعبان في نفس المجموعة حيث يسهل تجسس احدهما على الاخر ...حتى لااقول شيئا اخر .

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