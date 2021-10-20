هذا هو ملعب الجولة الأولى لِأمل الأربعاء

كشفت رابطة الكرة المحترفة مساء الأربعاء، عن ملعب مباراة الصاعد الجديد إلى حظيرة النخبة فريق أمل الأربعاء، في جولة ضربة الانطلاقة.

وهكذا سيلعب فريق أمل الأربعاء مع الضيف اتحاد بسكرة، بِميدان “محمد بن حداد” بِالقبة (العاصمة).

وتُجرى هذه المباراة السبت المقبل على الساعة الرّابعة عصرا، في إطار الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الجديد.

وجاء سبب نقل هذه المباراة إلى ميدان القبة، بِسبب عدم استجابة ملعب “إسماعيل مخلوف” التابع لِنادي الأربعاء، للمقاييس المعمول بها من قبل رابطة الكرة المحترفة. خاصة من ناحية المدرجات، التي بِالكاد تتّسع لِنحو 5 إلى 6 آلاف متفرّج. عِلما أن ملعب الأربعاء كان معشوشبا طبيعيا، ويتوفر على ميدان تدريب يحمل البساط ذاته، منذ نحو 18 سنة خلت. قبل أن تُستبدل الأرضية بِبساط اصطناعي، أما ميدان التدريب فأصبح في “خبر كان”!