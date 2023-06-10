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رياضة

هذا هو ملعب حفل افتتاح واختتام الألعاب العربية

الشروق الرياضي
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هذا هو ملعب حفل افتتاح واختتام الألعاب العربية
ح.م

حدّدت وزارة الشباب والرياضة ملعب حفلَي افتتاح واختتام الألعاب العربية، نسخة الجزائر 2023.

وتنطلق الألعاب في الـ 5 من جويلية المقبل، وتُختتم فعّالياتها في الـ 15 من الشهر ذاته.

واستقرّت وزارة الشباب والرياضة على تعيين ملعب “5 جويلية 1962” مقرّا لِإعطاء إشارة الانطلاق، وأيضا إسدال الستار.

وقام وزير الشباب الرياضة عبد الرحمان حمّاد، السبت، بِزيارة المنشأة الأولمبية العاصمية. وعاين هناك الأشغال الجارية استعدادا لِتنظيم الألعاب العربية (الصور المُدرجة).

وكان الوزير حمّاد مرفوقا بِوزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، على اعتبار أن قطاعها جزء هامّ من تظاهرة الألعاب العربية.

وتفقّد المسؤولان الحكوميان  أيضا قرية الفنّانين والقاعة المتعدّدة الرياضات بِزرالدة. وبِهذا الصّدد، جلبت وزارة مولوجي 400 فنان، يعملون على تجهيز المُعدّات و الإكسسوارات الفنّية لِحفل الافتتاح الخاص بِالألعاب العربية.

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