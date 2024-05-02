هذا هو ملعب مباراة “سوسطارة- الكناري”

كشفت رابطة الكرة المحترفة، الخميس، عن اسم ملعب مباراة اتحاد العاصمة وضيفه فريق شبيبة القبائل.

وكان يُفترض إقامة هذه المواجهة المتأخّرة عن الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية، بِملعب “5 جويلية 1962”. لكن غلق أبواب هذه المنشأة الرياضية الأولمبية حال دون ذلك.

وهكذا ستُجرى المباراة بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، الإثنين المقبل انطلاقا من الساعة السابعة مساءً. تحت إدارة حكم الساحة الدولي مصطفى غربال.

وتُقام يوما من قبل وعلى الساعة الرابعة عصرا، مباراة شباب بلوزداد ومُضيّفه اتحاد خنشلة، التي تندرج ضمن الإطار المذكور أعلاه. تحت إدارة حكم الساحة الدولي لحلو بن ابراهم.