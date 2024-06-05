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رياضة

هذا هو ملعب مباراة شباب قسنطينة ومولودية وهران

علي بهلولي
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هذا هو ملعب مباراة شباب قسنطينة ومولودية وهران
ح.م

عثرت إدارة نادي شباب قسنطينة مساء الأربعاء، على ملعب يحتضن مبارة فريقها الكروي والضيف نادي مولودية وهران.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت فريق “السّنافر” بِخوض 6 مقابلات داخل القواعد بِلا جمهور، فضلا عن تنظيم المقابلات الثلاث الأولى خارج ولاية قسنطينة.

وقال المدير الرياضي لنادي شباب قسنطينة طارق عرامة إن السلطات الرياضية لِولايتَي عنابة وباتنة، رفضتا طلب استضافة مباراة فريق الأخضر والأسود مع الزائر نادي مولودية وهران.

وكان يُفترض تنظيم مواجهة شباب قسنطينة ومولودية وهران بِملعب “محمد حملاوي” مساء هذا الجمعة، لِحساب الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية.

وعند المساء، أعلنت رابطة الكرة المحترفة أن ملعب “عمار حمام” بِخنشلة، سيكون مسرحا لِهذه المباراة.

وعاد عرامة في تصريحات إعلامية أدلى بها، الأربعاء، إلى شغب مباراة فريقه والضيف اتحاد العاصمة، وقال إن إدارته تُندّد بِهذه الأعمال المشجوبة، التي لا تمتّ بِصلة إلى مواطني سكّان مدينة “الجسور المعلّقة”. مُشدّدا على أن الروح الرياضية جزء من ثقافة نادي شباب قسنطينة.

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