هذا هو ملعب وتاريخ مواجهة الجزائر وغينيا كوناكري

لقطة من المباراة الودّية بين "الخضر" وغينيا كوناكري، بِوهران في سبتمبر 2022.

كشف اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم، الأربعاء، عن ملعب وتاريخ مباراة منتخبه الوطني والمُضيّف الجزائري.

وتندرج هذه المواجهة ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وهكذا ستُجرى المباراة بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في الـ 6 من جوان المقبل.

وبِشأن مواجهة الجولة الرابعة، فستتبارى غينيا كوناكري مع الضيف الموزمبيقي بِالمغرب، في الـ 10 من الشهر ذاته. لِعدم حيازة الغينيين ملعبا مؤهّلا من قبل “الكاف”، وأيضا لِهرولة فوزي لقجع بيدق المغربي محمد السادس إلى عرض خدماته، وحشره لـ “خرطومه” في كلّ ما له صلة بِالجزائر، أملا في إلحاق الضّرر بـ “مُحاربي الصّحراء”.