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رياضة

هذا هو ملعب وتاريخ وتوقيت نهائي كأس الجزائر

علي بهلولي
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هذا هو ملعب وتاريخ وتوقيت نهائي كأس الجزائر

كشفت “الفاف”، الأربعاء، عن ملعب وتاريخ وتوقيت مباراة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم.

وتجمع هذه المباراة كما هو معلوم، بين فريقَي شباب بلوزداد وجمعية الشلف.

وتقرّر تنظيم النّهائي بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، في الـ 22 من جوان الحالي على الساعة الخامسة مساءً.

وهكذا ستكون المنشأة العالمية الوهرانية على موعد تاريخي وحدث غير مسبوق، بعد تدشينها عام 2021.

ولكن عاصمة الغرب الجزائري عكس الميدان الرياضي الجديد، سبق لها احتضان نهائي كأس الجمهورية، وذلك بين ناديَي شبيبة القبائل وجمعية الشلف، بِملعب “أحمد زبانة” عام 1992.

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