هذا هو منافس أوكيجة وقيطون في المواجهتَين الفاصلتَين

تعرّف اللاعبان الجزائريان الحارس ألكسندر أوكيجة والمدافع كيفين قيطون رفقة فريقهما ماتز الفرنسي سهرة الجمعة، على النادي المنافس في المباراة الفاصلة أو مواجهة الموسم.

وهكذا سيُواجه فريق ماتز منافسة نادي سانت إيتيان في مقابلتَي السد، للبقاء في القسم الأوّل الفرنسي، أو النزول إلى الدرجة الثانية.

وتُقام مباراة الذّهاب بِملعب نادي سانت إيتيان في الـ 30 من ماي الحالي، ويُجرى لقاء العودة بِميدان فريق ماتز في الـ 2 من جوان المقبل.

وكان فريق سانت إيتيان قد بلغ هذه المرحلة الختامية سهرة الجمعة، بعد تفوّقه على نادي رودي بِثُنائية نظيفة.