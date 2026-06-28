هذا هو منتخب سويسرا الذي سيلاقي “الخضر” في كندا

مدعمة بلاعبين ينشطون في ألمانيا ونجوم فوق الثلاثين

بعد مباراة نظيفة، ومشوقة في نفس الوقت، فيها بعض الأعصاب بسبب التأخر في النتيجة وقليل من الجهد في الشوط الثاني، أمام منتخب النمسا، يلتقي في الثالث من شهر جويلية رفقاء رياض محرز صاحب الأربعين هدفا في مشواره مع الخضر، منتخب سويسرا، المنتخب السابق للمدرب بيتكوفيتش، المدعم بترسانة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الكبرى خاصة ألمانيا وإسبانيا، وليس في الدوري السويسري الضعيف.

عموما لا يختلف لعب سويسرا كثيرا عن منتخب النمسا، وهو ما يعني أن الفوز ممكن لرفقاء ماندي، إذا تم تصحيح المنظومة الدفاعية التي تلقت سباعية كاملة في ثلاث مباريات، بالرغم من أن السويسريين لهم ساعات راحة إضافية على الخضر وسيبقون في كندا التي سيتنقل إليها مازة ورفاقه.

يلعب المنتخب السويسري بأربعة مدافعين، وبخط وسط من لاعبين يتقدمهم ثلاثي أمامي بنزعة هجومية، وبرأس حربة صريح، وما يلام عليه المنتخب السويسري هو تقدم لاعبيه في السن خاصة الأساسيين، حيث يبلغ المدافع الفذ رودريغيز الـ33 سنة ويتجاوز آكانجي وألفيدي الثلاثين، وفي خط الوسط بإمكان فارس شايبي وإبراهيم مازة التسيّد فيه أمام تشاكا 34 سنة وفرولير 34 سنة وربما أمين عمورة الذي ربما سيعود.

يقود تشكيلة منتخب سويسرا المدرب المحلي ياكين موراتا صاحب الـ51 سنة، وسبق له التدريب في ألمانيا وتركيا وطبعا سويسرا مع نادي بازل، ولم يقدم نفسه كقوة إلا في المباراة الثالثة أمام كندا حيث خطف منه المركز الأول.

أقوى عنصر في الفريق هو الحارس كوبل زميل رامي بن سبعيني في بوريسيا دورتموند، وفي الدفاع يوجد جاكيز لاعب شتوتغارت وآلفيدي الذي يعرفه رامي جيدا حيث ينشط مع بوريسيا مونشن غلاد باخ، إضافة إلى أكانجي نجم الإنتير ورودريغير لاعب بيتيس إشبيليا.

وينشط تشاكا مع ساندرلند الإنجليزي، وفرولير مع بولونيا الإيطالي، ومانزمبي نجم فرايبورغ الألماني، وينشط فارغاس وساو مع إشبيليا الإسباني، أما رأس الحربة أومبولو فيلعب لران الفرنسي.

واضح أمام هذا السرد أننا أمام منتخب دون قوة النمسا، ويمكن القول إنه في المتناول، وما يمتلكه محرز وعوار وبن سبعيني وماندي من تجارب في رابطة أبطال أوربا لا يمتلكه نصف لاعبي منتخب سويسرا، وهي فرصة من ذهب للخضر لأجل التقدم في مشوارهم المونديالي، وتقديم الوجه الحقيقي بداية من المباراة القادمة أمام منتخب منسجم وقوي بدنيا ولكنه ليس مخيفا.

أكمل المنتخب الجزائري مباراته الـ16 في كؤوس العالم في تاريخه، كان نصفها خسائر، أي ثمانية، والنصف الآخر، ما بين التعادل في أربع مناسبات والفوز في أربع مباريات، وسجل الخضر في مبارياتهم المونديالية 18 هدفا منها ثنائية، صالح عصاد وإسلام سليماني وعبد المؤمن جابو ورياض محرز، وتلقى 26 هدفا في شباك الراحل سرباح ودريد والعربي وشاوشي ومبولحي وزيدان وبلبوط.