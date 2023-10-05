هذا هو موعد أول اجتماع بين رئيس “الفاف” وبلماضي

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أنه سيلتقي بالناخب الوطني جمال بلماضي، هذا السبت، بمقر “الفاف” بدالي براهيم.

وقال صادي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائري: “سنعقد أول اجتماع يوم السبت والذي من خلاله سنتطرق إلى برنامج المنتخب الوطني تحسبا للمنافسات المقبلة”.

ويعقد هذا الاجتماع قبل يومين عن انطلاق تربص “الخضر” بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، والذي ستتخلله مباراتان وديتان يوم 12 أكتوبر أمام الرأس الأخضر بقسنطينة، ويوم 16 أكتوبر أمام مصر بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.