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رياضة

هذا هو موعد أول مواجهة بين رونالدو ونيمار في الدوري السعودي

عمر سلامي
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هذا هو موعد أول مواجهة بين رونالدو ونيمار في الدوري السعودي
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رونالدو ونيمار

بعد حسم نادي الهلال السعودي لصفقة نيمار، ينتظر عشاق كرة القدم، موعد أول مواجهة بين النجم البرازيلي وكريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

ووفق جدول الدوري السعودي للمحترفين فإن أول مواجهة محتملة بين النجمين العالميين ستكون في 30 نوفمبر المقبل خلال مباراة النصر والهلال.

كما سيلتقي النجمان رونالدو ونيمار في منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي خلال مباراة النصر والهلال المقررة في 16 ماي من العام المقبل.

وأنهى الهلال السعودي اتفاقه مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بشكل كامل لينضم إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو.

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