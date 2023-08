هذا هو موعد أول مواجهة بين رونالدو ونيمار في الدوري السعودي

بعد حسم نادي الهلال السعودي لصفقة نيمار، ينتظر عشاق كرة القدم، موعد أول مواجهة بين النجم البرازيلي وكريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

ووفق جدول الدوري السعودي للمحترفين فإن أول مواجهة محتملة بين النجمين العالميين ستكون في 30 نوفمبر المقبل خلال مباراة النصر والهلال.

كما سيلتقي النجمان رونالدو ونيمار في منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي خلال مباراة النصر والهلال المقررة في 16 ماي من العام المقبل.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦

After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.

Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.

PSG set to receive bit less than €100m fee.

Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023