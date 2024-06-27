هذا هو موعد إجراء المنتخب الوطني لِتصفيات “كان” 2025

أماط اتحاد الكرة الجزائري، الخميس، اللّثام عن التواريخ التي يخوض المنتخب الوطني خلالها تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة بلاد مراكش 2025.

ويسحب الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم قرعة التصفيات في الـ 4 من جويلية المقبل، فيما تُجرى النّهائيات ما بين الـ 21 من ديسمبر 2025 والـ 18 من جانفي 2026.

وبعد أن نظّمت “الكاف” الدور التمهيدي في مارس الماضي، لا يُستبعد أن تُقسّم المنتخبات الـ 48 (بينهم “الخضر”) على 12 مجموعة، تضمّ كلّ واحدة منها 4 فرق مناصفة. وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للنّهائيات.

وتُقام التصفيات على ثلاث مراحل في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024، بِتنظيم جولتَين في كلّ شهر.

ويُفترض أن تُلعب الجولتان الأولى والثانية ما بين الـ 2 والـ 10 من سبتمبر المقبل. وتُجرى الجولتان الثالثة والرابعة ما بين الـ 7 والـ 15 من أكتوبر القادم. وتُقام الجولتان الخامسة والسادسة (ما قبل الأخيرة والختامية) ما بين الـ 11 والـ 19 من نوفمبر المقبل.

وتبقى محطّة جوان 2025 “الهامش” الوحيد المُتاح أمام الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، لِإدراجه في خانة “الطوارئ”. بِعبارة أُخرى، الاحتياط في حالة تعذّر تنظيم مباراة في التصفيات لِظرف قاهر أو سبب ما. ذلك أن نوافذ “الفيفا” لِأشهر مارس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025 مُخصّصة لِتصفيات مونديال 2026.