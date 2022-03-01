هذا هو موعد إطلاق خطّ السكّة الحديدية تقرت-حاسي مسعود

ينتظر أن يتمّ إطلاق خطّ السكة الجديدية الرابط بين مدينتي تقرت وحاسي مسعود، في خلال الثلاثي الأول من العام 2023 المقبل. حسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء، عز الدين فريدي المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية.

فريدي قال في حديث للقناة الإذاعية الثالثة إنّ “خطّ تقرت-مسعود، ذو الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. سيدخل حيّز الخدمة بداية من الثلاثي الأول من العام 2023”.

وتابع المتحدث يقول:”بالموازاة مع الأهمية الاقتصادية للنقل عبر السكك الحديدية. يجب أن نوفّر أيضا شروط الراحة للمسافرين على متن رحلات القطارات. لهذا السبب هناك عدّة مشاريع لعصرنة هياكل القطاع هي في طور الإنجاز”.

وإلى جانب خطّ تقرت-حاسي مسعود، سيتسلّم القطاع عدّة خطوط أخرى على غرار الخطّ الرابط بين مركّب بلارة للصلب، ومصنع الاسمنت ببسكرة، بميناء جنجن في ولاية جيجل، يضيف المسؤول.