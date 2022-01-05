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هذا هو موعد إلتحاق طلبة معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية بالماستر

س.م
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هذا هو موعد إلتحاق طلبة معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية بالماستر
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وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان عن موعد إلتحاق طلبة معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية بمسارات التكوين في الطور الثاني (الماستر)، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، مؤكد أنه تم التكفل بجميع انشغالات الطلبة.

وقال بن زيان في منشور عبر صفحته على فايسبوك، الأربعاء “بعد استقبال ممثلي طلبة معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية،في مختلف جامعات الوطن، من طرف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في لقاء بمقر الوزارة، والذي طرحوا فيه جملة من الانشغالات”.

وأضاف “في هذا الصدد فإن المديرية العامة للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلم جميع طلبة هذه المعاهد، بانه قد تم التكفل بالانشغال المتعلق بالتحاقهم بمسارات التكوين في الطور الثاني (الماستر)، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل ( 2023/2022)، على ان يعلن لاحقا عن كيفيات وشروط الالتحاق”.

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