-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحوثيون يعلنون استهداف السّفن التي تمر نحو الكيان مهما كانت جنسيتها
الجزائر

هذا هو موعد استلام مشروع وادي الحراش بالعاصمة

الشروق أونلاين
  • 483
  • 0
هذا هو موعد استلام مشروع وادي الحراش بالعاصمة
وادي الحراش - الجزائر العاصمة

كشف وزير الري طه دربال، يوم السبت، أن استلام مشروع وادي الحراش بالجزائر العاصمة سيكون في الثلاثي الأول من سنة 2024. 

جاء ذلك خلال ترؤسه ليوم دراسي حول : ” تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة: تجارب وآفاق”.

وأكد الوزير دربال أن “مشروع وادي الحراش  في نهايته حاليا، ونتابعه بالتنسيق مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة”.

من جهته، أشرف الوزير على إمضاء اتفاقية إطار بين الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني لسقي وصرف المياه حول “إعادة استعمال المياه المصفاة”.

وتأتي هذه الاتفاقية “بهدف تثمين المياه المستعملة المصفاة في ميدان السقي”، حسب بيان الوزارة.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023

بن قرينة: القضية الفلسطينية ستظل من ثوابت الجزائريين

بن قرينة: القضية الفلسطينية ستظل من ثوابت الجزائريين

هكذا حاولت عصابة “القرد” إغراق العاصمة بـ “الكيف” المغربي!

هكذا حاولت عصابة “القرد” إغراق العاصمة بـ “الكيف” المغربي!

“رؤية الجزائر 2030” ستحقق ثروة بديلة عن الريع البترولي

“رؤية الجزائر 2030” ستحقق ثروة بديلة عن الريع البترولي

بيان هام من اللجنة الوزارية للفتوى حول القضية الفلسطينية

بيان هام من اللجنة الوزارية للفتوى حول القضية الفلسطينية

حصيلة مأساوية للوفيات باختناقات الغاز

حصيلة مأساوية للوفيات باختناقات الغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد