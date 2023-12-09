هذا هو موعد استلام مشروع وادي الحراش بالعاصمة

كشف وزير الري طه دربال، يوم السبت، أن استلام مشروع وادي الحراش بالجزائر العاصمة سيكون في الثلاثي الأول من سنة 2024.

جاء ذلك خلال ترؤسه ليوم دراسي حول : ” تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة: تجارب وآفاق”.

وأكد الوزير دربال أن “مشروع وادي الحراش في نهايته حاليا، ونتابعه بالتنسيق مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة”.

من جهته، أشرف الوزير على إمضاء اتفاقية إطار بين الديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني لسقي وصرف المياه حول “إعادة استعمال المياه المصفاة”.

وتأتي هذه الاتفاقية “بهدف تثمين المياه المستعملة المصفاة في ميدان السقي”، حسب بيان الوزارة.