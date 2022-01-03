هذا هو موعد اكتمال تعداد “الخضر” في تربص الدوحة

يقترب الناخب الوطني جمال بلماضي من إجراء أول حصة تدريبية بتعداد مكتمل، في التربص الجاري بالدوحة، تحضيرا لكأس أمم إفريقيا.

وكان مبولحي وزغبة آخر الملتحقين بتربص المنتخب الوطني، بعد المشاركة مع فريقيهما، الاتفاق وضمك السعوديين.

ومع تعافي بن دبكة وعودة توغاي وبن عيادة وبلايلي، بالإضافة إلى التحاق كل من بلعمري وتاهرات، قبل يومين من الآن، ارتفع تعداد “الخضر” المتواجد في التربص إلى 25 لاعبا.

ومن المنتظر أن يلتحق الاثنين ثنائي الدوري الإنجليزي رياض محرز والسعيد بن رحمة، على أن يكون عيسى ماندي آخر الملتحقين الثلاثاء، بعد المشاركة في مباراة فريقه فياريال أمام ليفانتي، المبرمجة الاثنين.

وسيكون بإمكان بلماضي، إجراء حصة الثلاثاء، بتعداد مكتمل، تحضيرا لودية غانا المبرمجة هذا الأربعاء، بملعب المدينة التعليمية المونديالي بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.