هذا هو موعد الإعلان الرسمي عن انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي السعودي، سيعلن أمسية الأربعاء، بشكل رسمي تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز.

وأفادت قناة الكأس القطرية، عبر حسابها على “تويتر” بأنه من المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الجزائري رياض محرز مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي قادما من صفوف مانشستر سيتي.

مصادر للكاس: من المتوقع أن تعلن إدارة النادي #الأهلي_السعودي عن التعاقد مع الدولي الجزائري #رياض_محرز مساء اليوم بشكل رسمي قادماً من #مانشستر_سيتي الإنجليزي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/OXJPXVXG6D — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 26, 2023

كما أكدت التقارير بأن الأهلي السعودي يتأهب للإعلان رسميا عن صفقة محرز، وأضافت أن الدولي الجزائري سيلتحق أمسية الأربعاء، بتحضيرات النادي الذي يجري تربصه بالنمسا.