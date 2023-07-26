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رياضة

هذا هو موعد الإعلان الرسمي عن انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

عمر سلامي
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هذا هو موعد الإعلان الرسمي عن انتقال محرز إلى الأهلي السعودي
أرشيف
رياض محرز

أكدت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي السعودي، سيعلن أمسية الأربعاء، بشكل رسمي تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز.
وأفادت قناة الكأس القطرية، عبر حسابها على “تويتر” بأنه من المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الجزائري رياض محرز مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي قادما من صفوف مانشستر سيتي.

كما أكدت التقارير بأن الأهلي السعودي يتأهب للإعلان رسميا عن صفقة محرز، وأضافت أن الدولي الجزائري سيلتحق أمسية الأربعاء، بتحضيرات النادي الذي يجري تربصه بالنمسا.

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