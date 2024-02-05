هذا هو موعد الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني

يشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الاثنين على تنصيب لجنة مخصصة لدراسة الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان له إن اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات، ستنهي مهمتها في فترة لا تتجاوز عشرة أيام.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم الناخب الوطني الجديد، منتصف الشهر الجاري.

وتم تداول العديد من الأسماء لخلافة جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية، من بينهم حاليلوزيتش، لوبيتيغي، والبوسني بازدرايفيتش، والبرتغالي كيروش، كما تتواجد العديد من السير الذاتية لمدربين آخرين على مكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم.