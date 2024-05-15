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هذا هو موعد الصالون الدولي للإستيراد و التصدير نحو إفريقيا

الشروق أونلاين
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هذا هو موعد الصالون الدولي للإستيراد و التصدير نحو إفريقيا

 تنطلق يوم 02 جوان المقبل بقصر المعارض (الصنوبر البحري) في الجزائر العاصمة, الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للإستيراد و التصدير نحو اإفريقيا (2024).

وتحمل هذه الطبعة الجديد، والتي تنتهي فعالياتها يوم 04 جوان، شعار “أفريقيا، ملتقى طرق العالم”، حيث ستشكل، وفق بيان صادر عن الجهة المنظمة، “أرضية إستثنائية للمهنيين في شتى القطاعات الراغبين في ترقية وتبادل الإستثمار في السوق الأفريقية” عبر إستقبال “اكثر من 100 عارض من داخل الوطن او من الاجانب، يمثلون مختلف القطاعات”

وحسب ما اكدته شركة “ستال إكسبو إيفانت” و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين, المشرفتين على تنظيم هذه التظاهرة، سيتم تنظيم يوم تقني، عبر موائد مستديرة و لقاءات ثنائية، سينشطها خبراء في مجال الصادرات من اجل تقاسم معارفهم و خبراتهم، مع نقطة محورية تتمثل في “توجهات السوق والتحديات الحالية والمستقبلية وكذا الفرص الناشئة”.

ويضيف ذات المصدر، بأن هذا المعرض كما سيستقبل وفودا رسمية ومؤسسات قادمة من بلدان افريقية و كذلك من تركيا و الصين والمملكة العربية السعودية وغيرها.

و خلص البيان ذاته، الى ان هذه التظاهرة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر شيئا فشيئا الى تشجيع المبادلات البينية الافريقية و الدولية، على أساس المصالح و المزايا المتبادلة، مع التأكيد على ان الصالون سيبرز “بشكل ملموس الإمكانيات و القدرات الانتاجية و التجارية والاستيراد والتصدير الخاصة بالمتعاملين الأفارقة والدوليين.

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