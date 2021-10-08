هذا هو موعد  الطبعة الخامسة والعشرون للصالون الدولي للكتاب

أعلن محافظ الصالون الدولي للكتاب عن موعد الطبعة الخامسة والعشرون للصالون ، بعد غيابه عن رواده السنة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح محافظ الصالون حكيم ميلود، الجمعة، في تصريح للشروق أن الطبعة الجديدة ستنعقد من 06 إلى 15 جانفي 2022 بقصر المعارض وستكون دولية بحضور الناشرين العرب والأجانب.

وأضاف ميلود أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خارطة المعارض الدولية في تحديد التاريخ الجديد لصالون الجزائر الدولي للكتاب.

كما جاء في مراسلة من محافظ الصالون لعدد من دور النشر المحلية “تهديكم محافظة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر أطيب تحياتها، وتعلمكم بأن الطبعة الخامسة والعشرون للصالون ستنعقد من 06 إلى 15 جانفي 2022 بقصر المعارض، الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة”.

وأوضحت المراسلة أن الافتتاح الرسمي للصالون سيكون يوم 06 جانفي 2022.