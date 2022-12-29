-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذا هو موعد الكشف عن نتائج الإحصاء العام للسكان بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 37
  • 0
هذا هو موعد الكشف عن نتائج الإحصاء العام للسكان بالجزائر
ح.م
وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات, حسين شرحبيل، عن موعد الكشف عن نتائج الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان بالجزائر.

وأوضح الوزير، الخميس، في تصريح صحفي على هامش افتتاح الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء, أن تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان سيتم في غضون شهر جانفي المقبل أي بعد ثلاثة اشهر من بداية تنفيذ عملية الاحصاء الوطني, مشيرا إلى أهمية هذه العملية “الهيكلية التي تمس كل التراب الوطني”.

ولفت  الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى وضع أرضية موحدة لتنسيق منهجية الاعمال الاحصائية بين مختلف الوزارات وكذا الديوان الوطني للإحصاء, علاوة عن القيام بدورات تحسيسية وتكوينية في هذا الاطار.

مقالات ذات صلة
سونلغاز: مستعدون لتوريد الكهرباء إلى ليبيا

سونلغاز: مستعدون لتوريد الكهرباء إلى ليبيا

قانون المقاول الذاتي في الجريدة الرسمية.. 3 خطوات أخرى قبل إصدار أول بطاقة

قانون المقاول الذاتي في الجريدة الرسمية.. 3 خطوات أخرى قبل إصدار أول بطاقة

هذه أرقام إنتاج الزيت والقمح والعجائن لدى “أغروديف”

هذه أرقام إنتاج الزيت والقمح والعجائن لدى “أغروديف”

أول الصكوك الإسلامية ستكون سيادية

أول الصكوك الإسلامية ستكون سيادية

كل التفاصيل عن “الدينار الرقمي”

كل التفاصيل عن “الدينار الرقمي”

صيدال تكشف تفاصيل تصنيع الأنسولين ولقاحات جديدة والتصدير نحو 10 دول إفريقية

صيدال تكشف تفاصيل تصنيع الأنسولين ولقاحات جديدة والتصدير نحو 10 دول إفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد