هذا هو موعد الكشف عن نتائج الإحصاء العام للسكان بالجزائر

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات, حسين شرحبيل، عن موعد الكشف عن نتائج الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان بالجزائر.

وأوضح الوزير، الخميس، في تصريح صحفي على هامش افتتاح الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء, أن تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام السادس للسكن والإسكان سيتم في غضون شهر جانفي المقبل أي بعد ثلاثة اشهر من بداية تنفيذ عملية الاحصاء الوطني, مشيرا إلى أهمية هذه العملية “الهيكلية التي تمس كل التراب الوطني”.

ولفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى وضع أرضية موحدة لتنسيق منهجية الاعمال الاحصائية بين مختلف الوزارات وكذا الديوان الوطني للإحصاء, علاوة عن القيام بدورات تحسيسية وتكوينية في هذا الاطار.