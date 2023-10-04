هذا هو موعد الندوة الصحفية لبلماضي

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي هذا الأحد، ندوة صحفية، قبل انطلاق تربص “الخضر” الذي يمتد من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وتنطلق الندوة الصحفية في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بالمركز التقني بسيدي موسى.

ومن المنتظر أن يحل الناخب الوطني جمال بلماضي هذا الجمعة بالجزائر، تحسبا لتربص “الخضر” الخاص بشهر أكتوبر.

كما سيلتقي بلماضي بعد وصوله، بالرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي.

ويواجه المنتخب الوطني خلال التربص، منتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بفسنطينة، قبل مواجهة المنتخب المصري بالإمارات العربية يوم 16 من نفس الشهر.