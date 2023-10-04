-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا هو موعد الندوة الصحفية لبلماضي

عمر سلامي
  • 340
  • 0
هذا هو موعد الندوة الصحفية لبلماضي
أرشيف
جمال بلماضي

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي هذا الأحد، ندوة صحفية، قبل انطلاق تربص “الخضر” الذي يمتد من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وتنطلق الندوة الصحفية في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بالمركز التقني بسيدي موسى.

ومن المنتظر أن يحل الناخب الوطني جمال بلماضي هذا الجمعة بالجزائر، تحسبا لتربص “الخضر” الخاص بشهر أكتوبر.

كما سيلتقي بلماضي بعد وصوله، بالرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي.

ويواجه المنتخب الوطني خلال التربص، منتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بفسنطينة، قبل مواجهة المنتخب المصري بالإمارات العربية يوم 16 من نفس الشهر.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفاف” يهنئ شباب بلوزداد

رئيس “الفاف” يهنئ شباب بلوزداد

سعدي يُجمّد نشاط رابطة الكرة المُحترفة ويُقيل مدوار

سعدي يُجمّد نشاط رابطة الكرة المُحترفة ويُقيل مدوار

منح نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 غير قانوني؟

منح نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 غير قانوني؟

بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع الريال في دوري أبطال أوروبا

بيلينغهام يعادل رقم رونالدو مع الريال في دوري أبطال أوروبا

مورينيو يُقدّم ملاحظات حول عوّار

مورينيو يُقدّم ملاحظات حول عوّار

سعدي يستقبل عنتر يحي ومسؤولا في اتحاد الكرة لِشمال إفريقيا

سعدي يستقبل عنتر يحي ومسؤولا في اتحاد الكرة لِشمال إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد