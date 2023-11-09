هذا هو موعد الندوة الصحفية لبلماضي

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأحد ندوة صحفية قبل انطلاق تربص “الخضر”، الذي يمتد من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وتنطلق الندوة الصحفية في حدود الساعة الحادية عشر بالمركز التقني بسيدي موسى.

ويخوض المنتخب الوطني خلال تربصه الذي ينطلق الاثنين، مبارتين لحساب تصفيات كأس العالم 2026 .

ويواجه “الخضر” منتخب الصومال، يوم 16 نوفمبر الجاري بملعب نيلسون مانديلا، لحساب الجولة الأولى من التصفيات.

ويتنقل بعدها المنتخب الوطني، إلى مابوتو، لمواجهة موزمبيق يوم 19 نوفمبر الجاري لحساب الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وحلّ الناخب الوطني جمال بلماضي، الأربعاء بالجزائر، تحسبا للتربص الذي ينطلق الاثنين بالمركز التقني بسيدي موسى.

وينشط بلماضي، صبيحة الخميس، ورشة عمل أمام طلبة معهد الرياضة بدالي إبراهيم، بالعاصمة.