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رياضة

هذا هو موعد انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة العرب للأندية

عمر سلامي
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هذا هو موعد انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة العرب للأندية
ح.م
كأس العرب للأندية

تنطلق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة العرب للأندية، يوم 2 مارس المقبل، بملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وتستهل أربعة أندية عربية، تصفيات الدور التمهيدي، وهي فولكان جزر القمر، وأرتا سولار الجيبوتي وفحمان اليمني وهورسيد الصومالي.

وتلعب المباريات في الفترة الممتدة مابين 2 و5 مارس المقبل، وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للإتحاد العربي لكرة القدم.

وتقام بطولة هذا الموسم التي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية، بمرحلتي أدوار تمهيدية، ثم نهائيات بمشاركة 37 ناديا عربيا.

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