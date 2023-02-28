هذا هو موعد انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة العرب للأندية
تنطلق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة العرب للأندية، يوم 2 مارس المقبل، بملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وتستهل أربعة أندية عربية، تصفيات الدور التمهيدي، وهي فولكان جزر القمر، وأرتا سولار الجيبوتي وفحمان اليمني وهورسيد الصومالي.
⚽️ تصفيات الدور التمهيدي
🗓️ 2 – 5 مارس 2023
🏟️ الملعب الرديف الرئيسي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/yJPifpn04w
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 28, 2023
وتلعب المباريات في الفترة الممتدة مابين 2 و5 مارس المقبل، وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للإتحاد العربي لكرة القدم.
وتقام بطولة هذا الموسم التي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية، بمرحلتي أدوار تمهيدية، ثم نهائيات بمشاركة 37 ناديا عربيا.