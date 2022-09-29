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رياضة

هذا هو موعد تدشين ملعب تيزي وزو

علي بهلولي
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هذا هو موعد تدشين ملعب تيزي وزو
ملعب تيزي وزو

حدّد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، الخميس، تاريخ تدشين الملعب الجديد لِمدينة تيزي وزو.

جاء ذلك على هامش زيارة قادت الوزير بلعريبي إلى هذه الولاية، ومنشأتها الرياضية الفخمة والعصرية.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة إن تدشين ملعب تيزي وزو، سيكون في آجال تتراوح ما بين نهاية السنة الحالية ومطلع عام 2023.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الانتهاء من عملية وضع الكراسي في المدرجات ونموّ العشب الطبيعي، سيكون في نوفمبر المقبل.

واختتم الوزير طارق بلعريبي يقول إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى عناية فائقة لِهذا المركب الرياضي الفخم، الذي يتّسع لِنحو 50 ألف متفرّج، ومُزوّد بِميدان تدريب معشوشب طبيعيا، وأيضا منشأة رياضية أخرى مُخصّصة لِألعاب القوى، وبِمدرجات تضمّ 6500 مقعد.

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