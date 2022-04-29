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رياضة

هذا هو موعد تربّص “الخضر” وتاريخ مباراة أوغندا

علي بهلولي
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هذا هو موعد تربّص “الخضر” وتاريخ مباراة أوغندا

شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم والناخب الوطني جمال بلماضي، في التحضير لِتصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

ومعلوم أن “الخضر” يلعبون التصفيات القارّية في فوج سادس، يضمّ منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا. وبعد ستّ جولات يتأهّل الرّائد والوصيف للنهائيات.

واقترحت “الفاف” على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برمجة مباراة الجولة الأولى في الـ 4 من جوان المقبل.

ويخوض زملاء القائد والجناح رياض محرز جولة ضربة الإنطلاقة، أمام الضيف منتخب أوغندا، بِالملعب الجديد لِمدينة وهران.

وكانت “الكاف” قد حدّدت في تاريخ سابق، فترة ما بين الـ 30 من ماي والـ 14 من جوان المقبلَين، موعدا لِإجراء الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات “كان” 2023.

وقبل ذلك وبِالضّبط في الـ 30 من ماي المقبل، برمج الناخب الوطني جمال بلماضي هذا التاريخ موعدا لِإنطلاق تربّص “محاربي الصّحراء” بِالمركز الفني الوطني لِسيدى موسى.

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