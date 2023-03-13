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هذا هو موعد تسليم الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب

الشروق أونلاين
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هذا هو موعد تسليم الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب
ارشيف

ستُستكمل أشغال إنجاز الشطر الأخير من الطريق السيار شرق – غرب الرابط بين ولاية الطارف والحدود التونسية شهر جوان القادم.

وأكد المدير الجهوي للطرق السريعة محمد صالح كافي أن الإنتهاء من أشغال تشييد القسم الأخير من الطريق السيار شرق-غرب الذي يربط ولاية الطرف بالحدود التونسية سيكون نهاية جوان 2023.

وأوضح كافي في تصريح لوكالة الأنباء أن معدل سير الأشغال عبر هذا الشطر الذي يمتد على مسافة 32 كيلومتر تسير بوتيرة متقدمة، مشيرا إلى تعزيز الموقع بالموارد البشرية والمادية لتسليمه في آجاله المحددة.

وكشف المتحدث ذاته أن الأشغال بهذا الشطر قاربت على الإنتهاء حيث لم يتبقى سوى اللمسات النهايئة عبر المقطع الثالث من الطريق.

وفي السياق ذاته، أشار كافي إلى إنجاز مقطع بطول 52 كلم من إجمالي الشطر الأخير للطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد على 84 كلم من بلدية الذرعان إلى غاية الحدود الجزائرية التونسية.

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