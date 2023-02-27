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رياضة

هذا هو موعد تسليم ملعبي الدويرة وتيزي وزو

عمر سلامي
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هذا هو موعد تسليم ملعبي الدويرة وتيزي وزو
ح.م
ملعب تيزي وزو الجديد

كشف المدير العام للتجهيزات العمومية لوزارة السكن مايدي طيفور، عن موعد تسليم ملعبي الدويرة وتيزي وزو.

وأكد طيفور لقناة “الشروق نيوز”، أن ملعب الدويرة بالعاصمة، سيتم تسليمه خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف المدير العام للتجهيزات العمومية لوزارة السكن، أن ملعب تيزي وزو الذي عرف تقدما كبيرا في الأشغال، سيتم تسليمه قبل شهر جوان المقبل.

وقال طيفور: “على أقصى تقدير سيتم تسليم ملعب الدويرة الذي تم منحه لمولودية الجزائر، في شهر سبتمبر، أما ملعب تيزي وزو، فالأشغال متقدمة به، وسيسلم قبل شهر جوان المقبل”.

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