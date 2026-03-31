"أثبتت الجزائر أن هذا المشروع واقعي وقابل للتنفيذ"

هذا هو موعد تشغيل مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء

هذا هو موعد تشغيل مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء
ح. م
صورة تعبيرية.

توقع الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، فريد غزالي، التشغيل الكامل والفعلي لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء بداية عام 2029 وهذا في تصريح خص به قناة “الجزائر الدولية“.

 كما أشاد غزالي بمساهمة الجزائر الاستراتيجية ومؤسساتها في تطوير قطاع الغاز في إفريقيا والمنطقة وبدورها الريادي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وأكد غزالي: “لقد أثبتت الجزائر أيضا على الصعيد الأفريقي التزامها بتعزيز المشاريع الأفريقية المشتركة، وخير مثال على ذلك هو خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي ينطلق من نيجيريا نحو الجزائر للوصول إلى أوروبا عبر النيجر.”

وأضاف “لقد أثبتت الجزائر أن هذا المشروع واقعي وقابل للتنفيذ، وكما رأيتم تتواجد الفرق حاليا في النيجر، للتمكن من تجسيد هذا الخط على أرض الواقع. هذا كل ما كان ينقصنا، خط الأنابيب في النيجر. سيكون هذا الخط جاهزا للتشغيل بالكامل، ونأمل بالنظر إلى الوضع الحالي أن يدخل حيز الخدمة في بداية عام ألفين وتسعة وعشرين. سنثبت بذلك وبتعاون الجميع، أن أفريقيا يمكن أن تكون موردا موثوقا، وستكون كذلك بالفعل”.

