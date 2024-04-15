هذا هو موعد حجز تذاكر الحج للمسافرين مع الديوان

تنطلق، الإثنين عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر “البوابة الجزائرية للحج” وتطبيق “ركب الحجيج”.

وأفاد الديوان في بيان له أنه “استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، فإن عملية حجز التذاكر ستنطلق الاثنين وذلك على مستوى مطارات وهران، قسنطينة، الأغواط، بشار، أدرار (تيميمون), على الساعة 21:00 وعلى الساعة 21:30 بالنسبة لمطار الجزائر العاصمة”.

للتذكير, فإن الديوان الوطني للحج والعمرة، كان قد حدد تاريخ ال15 أبريل, كآخر أجل لاستكمال الإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج,، حيث دعا إلى التعجيل باستكمال تلك الإجراءات، مع التأكيد على أن كل تجاوز للآجال المشار إليها سيؤدي إلى إلغاء دفتر الحج الخاص بهذا الموسم.