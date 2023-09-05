هذا هو موعد سفرية “مُحاربي الصّحراء” إلى السنيغال

إصابة بن سبعيني وتوبة

جانب من تدريبات "الخضر" بِقسنطينة مساء الإثنين.

أعلن اتحاد الكرة الجزائري، الثلاثاء، عن تاريخ سفرية المنتخب الوطني إلى السنيغال.

ويتبارى “الخضر” مع المُضيّف السنيغالي ودّيا بِالعاصمة داكار، مساء الثلاثاء المُقبل.

ويشدّ رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي الرّحال جوّا إلى داكار، صباح الإثنين المقبل.

ويُجري زملاء الجناح سفيان فغولي مساء الإثنين المقبل، وبِملعب المواجهة “عبد الله واد”، أوّل وآخر حصّة تدريبية بِداكار. على أن تكون مسبوقة بِمؤتمر صحفي يُنشّطه بلماضي هناك.

وقبل ذلك السبت المقبل، برمجت “الفاف” جولة للاعبي المنتخب الوطني رفقة الجهاز الفني، إلى أحد مستشفيات مدينة قسنطينة، خصّيصا للأطفال مرض “التليّف الكيسي”. وهو عمل خيري دأب عليه “مُحاربو الصّحراء” عشية أيّ استحقاق رسمي أو ودّي.

وبِخصوص عيادة المنتخب الوطني، وبِداعي الإصابة، لم يُكمل المدافعان رامي بن سبعيني وأحمد توبة أوّل حصّة تدريبية، أُقيمت فعّالياتها بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة مساء الإثنين. لكن “الفاف” أوضحت بِأن الأمر لا يدعو إلى القلق، لمّا قالت إن الإصابة عبارة عن كدمات سرعان ما عالجها الطبيب.

هذا وقام لاعبو المتخب الوطني صباح الثلاثاء بِنزهة خفيفة، حول مقرّ الإقامة بِمركز الجيش بِقسنطينة. وذلك تبديدا لـ “الرّوتين” والإرهاق، وشحنا للبطاريات.كما تُظهره الصورة المُدرجة أدناه.