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الجزائر

هذا هو موعد صب الزيادات في معاشات المتقاعدين

الشروق أونلاين
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هذا هو موعد صب الزيادات في معاشات المتقاعدين

أكد مدير التقاعد في الصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، أن الزيادت في معاشات المتقاعدين ستصب في جوان بأثر رجعي من شهر ماي.

وفي حديث مع “الشروق نيوز” قال عبد الحفيظ أدرار “إن متوسط الزيادة في معاشات المتقاعدين ستكون عند مستوى 3500 دج”، كاشفا في الوقت ذاته، عن “إحالة 50 ألف عامل جزائري إلى التقاعد سنويا”.

وبخصوص إجمالي الزيادات المقرر ضخها لفائدة المتقاعدينن كشف المتحدّث عن “بلوغها مستوى 170 مليار دينار جزائري”، أي ما يعادل 1.268 مليار دولار أمريكي، مفيدا في الوقت ذاته بوجود عجز في الصندوق قدره 380 مليار دينار في سنة 2023.

وقال مدير التقاعد في صندوق “سي أن أر” بأن التوظيف المستمر للعمال والذي بلغ نصف مليون عامل في الوظيف العمومي قلص من تداعيات العجز المسجل في الصندوق.

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