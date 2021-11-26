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رياضة

هذا هو موعد قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر

سليم.ع
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هذا هو موعد قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور الفاصل، من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقرر “الكاف” إجراء قرعة الدور الفاصل من التصفيات في شهر جانفي المقبل، حيث تم تحديد تاريخي 22 و26 جانفي كمواعيد مبدئية، ويتزامن ذلك مع كأس إفريقيا التي ستحتضنها الكامرون.

 وتقام مباريات الإياب من الدور الفاصل على ملاعب المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى إفريقيا في آخر تصنيف للفيفا.

ويتواجد في التصنيف الأول منتخبات: الجزائر والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا، وفي التصنيف الثاني تتواجد منتخبات: مصر والكونغو ومالي وغانا والكاميرون.

وتجرى مباريات المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال شهر مارس من السنة المقبلة.

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