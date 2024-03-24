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الجزائر

هذا هو موقف “الأفلان” من دعم الرئيس تبون للإنتخابات المقبلة

الشروق أونلاين
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هذا هو موقف “الأفلان” من دعم الرئيس تبون للإنتخابات المقبلة

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضية بإجراء إنتخابات رئاسية مسبقة يوم 07 سبتمبر، مؤكدا أن الحزب جاهز لهذا الموعد الإنتخابي الهام وسيكون قوة داعمة لإنجاح هذا المسعى الديمقراطي، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب أمسية السبت.

وفي تصريح للصحافة، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، إن حزبه “يمتلك عدة مبادرات سيتم الكشف عنها لاحقا، ولجنة الإستشراف الخاصة بالحزب ستقوم بدراستها ومن ثمّ الإعلان عنها”، ويُفهم من تصريح بن مبارك، أن حزبه لم يحسم أمره بعد في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة من عدمه.

ودعا بن مبارك الأطراف السياسية في البلاد إلى التكاتف والوحدة فيما بينها، من أجل إنجاح هذه الإنتخابات، خاصة أن العالم يعيش حالة غليان كبيرة خصوصا المنطقة المحيطة بالتراب الجزائري.

وبخصوص دعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال بن مبارك، “إن مشروع رئيس الجمهورية يتقاطع مع مشروع حزبنا، أما فيما يتعلق بترشح الرئيس لعهدة ثانية، فنقول، لكل حدث حديث”.

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