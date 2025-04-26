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رياضة

هذا هو موقف “الفيفا” من اعتراض ريال مدريد على التحكيم

عمر سلامي
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هذا هو موقف “الفيفا” من اعتراض ريال مدريد على التحكيم

قبل ساعات عن انطلاق مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد ونادي برشلونة، كشف الإعلامي جوسيب بيدريرول، عن موقف “الفيفا” من اعتراض ريال مدريد على التحكيم.

وكشف الإعلامي جوسيب بيدريرول، خلال برنامج ” التشيرينغيتو” عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من اعتراض نادي ريال مدريد، على التحكيم الإسباني.

وقال الإعلامي بيدريرول أن الاتحاد الدولي يدافع عن ريال مدريد، حيث أبلغ النادي أنهم لا يفهمون سبب خروج الحكام من أجل الشكوى، أمام وسائل الإعلام.

وأضاف أن “الفيفا” مستاء من مسألة خروج الحكم دي بورغس في مؤتمر صحفي من أجل الشكوى، وهو ما يجعله يؤيد موقف ريال مدريد.

واعتبرت قناة ريال مدريد إن تعيينات الحكم لنهائي كأس ملك إسبانيا، أمر مدبر منذ أسابيع ضد النادي الملكين، وأضافت أنه تم تعيين حكام غير مُؤهلين لإدارة النهائي، حكم لم يُدر أي مباراة بمسابقات الاتحاد الأوروبي لكُرة القدم والاتحاد الدولي لكُرة القدم.

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