هذا هو موقف “الفيفا” من حكم مباراة الجزائر أمام قطر

قال رئيس لجنة التحكيم في الإتحاد الدولي لكرة القدم الإيطالي بيير لويجي كولينا، أن إضافة الحكم البولندي لـ9 دقائق، في مباراة الجزائر أمام قطر، أقل من الوقت الذي كان ينبغي إضافته.

وأضاف كولينا في تصريحات للكأس القطرية: ” لو أخذنا ملاحظات من الشوط الثاني للمباراة، ولو نجمع الوقت الضائع للإصابات والتغييرات و الاحتفال بالهدف، كان ينبغي أن تضاف أكثر من 9 دقائق”.

وتابع الحكم الإيطالي السابق:” إصابة رقم 9 في صفوف الجزائر ( يقصد بونجاح)، توقف اللعب على إثرها أكثر من 3 دقائق، وإصابة رقم 20 ( يقصد شتي)، كذلك ضيع خلاله الوقت، كما استغرق احتفال المنتخب الجزائري بالهدف وقتا طويلا”.

وتطرق مدير دائرة التحكيم بالفيفا، بوساكا، لـ9 دقائق، التي أضافها الحكم بعد التسع دقائق الأولىن حيث قال: ” ما أضافه الحكم يبقى مبررا، فهو لم يخترع شيئا، وتناقش مع فريقه التحكيمي في ذلك”.

وأضاف: ” قرارات مثل هذه، يقول من خلالها الحكم العبوا لا تبقوا على الأرض وتضيعوا الوقت..”.

هذه حقيقة التصريحات المتداولة لحكم مباراة الجزائر أمام قطر

وزعمت الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقاء الجزائر أمام قطر، أن حكم المباراة البولندي سيمون مارسينياك، أكد تعرضه لضغوط من طرف القطريين.

ونسبت عدة صفحات وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الحكم البولندي وعد بالكشف عن عديد الحقائق حول الضغط الذي تعرض له من طرف مسؤول قطري، طالبه بمساعدة “العنابي ” على تجاوز “الخضر”.

وأضافت المنشورات، أن الحكم تعرض للضغط أكثر بين الشوطين من قبل المسؤول القطري في غرفة تغيير الملابس، وقال له “إن كنت تريد الحضور في كأس العالم في قطر، لا يجب أن تعود تلك الآلاف من الجماهير دون انتصار”، وعرض عليه مبلغا خياليا.

وحسب موقع التحقق من الأخبار الزائفة “مسبار” فإن التصريحات التي نسبت للحكم سيمون مارسينياك، ليس لها أي أساس من الصحة، والتصريح الذي تم تداوله مختلق، ولم تنشره أي مصادر صحافية.