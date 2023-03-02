هذا هو موقف زوجة حكيمي من اتهامات الاغتصاب

قالت وسائل إعلام إسبانية أن زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك، باشرت إجراءات الطلاق عقب اتهام لاعب باريس سان جيرمان بالاغتصاب.

وكشف موقع “إل سييري ديجيتال” الإسباني إن هبة عبوك وزوجها كانا يفكران بالانفصال منذ فترة، وجاءت اتهامات الاغتصاب لتسرع العملية أكثر.

وأضاف الموقع: “صمت عبوك بعد الاتهامات الموجهة لحكيمي، دليل على تفكيرها في الانفصال، على عكس جوانا سانز زوجة داني ألفيش الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة.

وأكد أن عبوك لم تحضر حفل جوائز “الأفضل” يوم الاثنين عندما تم اختياره في تشكيلة العام 2022، كونها تفكر بالانفصال عن اللاعب المغربي بسبب فارق العمر بينهما ووجهات نظرهما المختلفة تجاه الحياة العائلية.

وتحقق النيابة الفرنسية في شكوى مقدمة من فتاة اتهمت حكيمي بالاعتداء الجنسي واغتصابها بعدما زارته في منزله عقب أسابيع من محادثاتهما عبر تطبيق “انستغرام”.