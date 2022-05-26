هذا هو موقف شيخ الأزهر من التعدد: “زوجة واحدة تكفي”

حسم شيخ الأزهر، أحمد الطيب، موقفه من تعدد الزوجات، بعد الضجة التي أثارها تصريح الدكتور أحمد كريمة التي دعا فيها المرأة إلى إعانة زوجها على الزواج ثانية حتى لا يقع في الحرام.

وأعادت جريدة صوت الأزهر، لسان حال مشيخة الأزهر، نشر تصريحات سابقة للإمام الأكبر، حول رأيه الشرعي في التعدد، حيث قال “إن زوجة واحدة تكفي “لافتا إلى أن” من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون” موضحا أن “المسألة تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان”.

وأكد شيخ الأزهر أن التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، وطالب المسلمين بإعادة “قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها”.

ولفت أحمد الطيب إلى أن “المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى “مشيرا إلى أن هذه الرخصة” مقيدة بقيود وشروط “فالرخصة” تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة”.

وأوضح أن “التعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد يحرم” مضيفا” العدل ليس متروكا للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).

ولفت فضيلة الدكتور أحمد الطيب أنه لا يتحدث “عن تحريم أو حظر الزوجات” وأنه ” لا يدعو إلى تشريعات تلغي حقا شرعيا” ولكنه يرفض” التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده” وفق نقله موقع “مصراوي”.