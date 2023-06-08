هذا هو موقف مانشستر سيتي من انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية، أنه رغم العرض المهم المقدم لرياض محرز من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن الدولي الجزائري بنسبة كبيرة سيبقى مع ناديه مانشستر سيتي.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، أن الأهلي السعودي، مهتم بإنهاء صفقة الدولي الجزائري رياض محرز.

Saudi side Al-Ahli interest in Riyad Mahrez, confirmed and concrete as they want to sign Algerian star – but Manchester City have not been approached yet at this stage. 🔵 #MCFC Man City would require a consistent fee for Mahrez, no chance to let him leave for free. pic.twitter.com/TAFb4viGih — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023

وأضاف عبر حسابه على “تويتر” أن نادي مانشستر سيتي لم يصل إلى مرحلة التفكير في بيع محرز.

وتابع فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي سيطلب مبلغا كبيرا لبيع محرز، حال التفكير في بيعه، في ظل ارتباطه مع الفريق حتى صيف 2025.

من جهتها أكدت شبكة “أر إم سي سبورت” أنه تم تقديم عرض مهم من الأهلي السعودي لرياض محرز، بموجب عقد لمدة سنتين.

وأضافت: “قيمة العرض غير معروفة في الوقت الحالي، لكن يبدو من غير المرجح أن ينضم رياض محرز إلى الدوري السعودي، كون أن اللاعب لا يزال لديه الإرادة للتطور في أوروبا”.