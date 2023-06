هذا هو موقف مانشستر سيتي من انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية، أنه رغم العرض المهم المقدم لرياض محرز من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن الدولي الجزائري بنسبة كبيرة سيبقى مع ناديه مانشستر سيتي.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، أن الأهلي السعودي، مهتم بإنهاء صفقة الدولي الجزائري رياض محرز.

Saudi side Al-Ahli interest in Riyad Mahrez, confirmed and concrete as they want to sign Algerian star – but Manchester City have not been approached yet at this stage. 🔵 #MCFC

Man City would require a consistent fee for Mahrez, no chance to let him leave for free. pic.twitter.com/TAFb4viGih

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023