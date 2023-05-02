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رياضة

هذا هو موقف ملاك روما من بيع النادي لمستثمرين سعوديين

عمر سلامي
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هذا هو موقف ملاك روما من بيع النادي لمستثمرين سعوديين
ح.م
لاعبو نادي روما

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن ملاك نادي روما، ليس لديهم أي نية في بيع الفريق لمستثمرين سعوديين.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن رئيس روما، دان فريدكين، ليس لديه أي نية لبيع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن عائلة فريدكين مصممة على جعل روما أكثر تنافسية كل عام، ويعملون على تحقيق مشروع الملعب.

وكان دان فريدكين، المدير التنفيذي لمجموعة “فريدكين”، قد اشترى روما من مالكه السابق جايمس بالوتا، مقابل 591 مليون يورو في 2020.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن ملاك نادي روما الإيطالي يستعدون لعقد اجتماع مرتقب مع مستثمرين سعوديين، بجانب رجل الأعمال رافايلو فولييري، للحديث حول بيع محتمل للنادي.

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