هذا هو موقف نادي مونشنغلادباخ من رحيل بن سبعيني

تحدث الرئيس التنفيذي لبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ستيفان شيبرز، عن موقف إدارة النادي بشأن تجديد عقد الجزائري، رامي بن سبعيني، قبل نهاية الموسم.

وأكد شيبرز، في تصريحات نقلها موقع “ليغا إنسيدر” “liga insider” الألماني، أن فريقه سيتكبد الخسائر الكبيرة في حال ما إذا غادر اللاعب.

وأضاف: “النادي لا يريد التخلي عن رامي بن سبعيني نهائيا، اللاعب يقدم مستويات كبيرة، ويعتبر من أفضل اللاعبين لدينا”.

وتابع: “سنفتقده لو غادر الفريق، كما أنه لا يمكننا تجاهل الخسارة المادية التي ستلحق بنا، إذا رحل مجانا في نهاية الموسم”.

وواصل: “نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وهذا بالاحتفاظ بجميع ركائزنا، وحتى في حال ما إذا قرر ترك النادي، سيكون من الجيد لنا أن نستفيد من مبلغ تحويله، وبالتالي علينا التعامل مع كل الحالات”.

ويمتد عقد بن سبعيني، مع النادي الألماني إلى صيف 2023، ومن المرجح أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند المهتم بخدماته، كما يتواجد الدولي الجزائري ضمن مفكرة بعض الأندية الفرنسية.