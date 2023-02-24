هذا هو مُستقبل ميسي

تنقضي مدّة عقد النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصّيف المقبل.

وإذا كانت إدارة “البي آس جي” ترغب بِشدّة في تجديد العقد، فإن “البرغوث” بطل العالم يُفضّل التريّث.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الجمعة، أن إقصاء فريق باريس سان جيرمان من سباق رابطة أبطال أوروبا، سيُحرّض ميسي على تغيير الأجواء.

ويلعب النادي الباريسي خارج القواعد مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في الـ 8 من مارس المقبل، لِحساب إياب ثمن نهائي رابطة الأبطال. بعد أن خسر مُمثّل الكرة الفرنسية لقاء الذّهاب بِميدانه (0-1).

وأضافت أن قائد منتخب الأرجنتين (36 سنة في جوان المقبل) يضع شرطا ثانيا، فحواه أن أيّ إدارة فريق تُفاوضه يجب أن تقبل بِمنحه الأجرة السنوية الحالية، والتي قيمتها 38 مليون أورو خالية من الضّرائب.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي يُخطّط لِانتداب ميسي، عِلما أن هذا الفريق يملك أسهمه (رفقة رجلَي أعمال آخرَين) ويرأسه نجم منتخب إنجلترا سابقا ديفيد بيكهام.